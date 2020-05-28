18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni genelge

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “18 Yaş Altı ve 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi.

Genelgede yer alan ayrıntılar şöyle:

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan, durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki 18-20 yaş arasındaki gençlerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı

Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocukların ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

*65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 03 Haziran Çarşamba ve 05 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek*

Genelgede, tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkmalarının kısıtlandığı hatırlatıldı.