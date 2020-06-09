18 yaş altı ve 65 yaş üstüne izin... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Önceki gün vefat eden, vefat yıldönümlerinde özlemle yadettiğimiz Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum.

Bu şahirlerimiz sadece kendi dönemlerini değil nesilleri etkisi altında bırakmış iki büyük gönül insanıdır.

Müteffekkiri, sanatçısı, şairi, yazarı azalan millet kalbi ve damarları kurayan bir insan gibidir. Bir süre sonra yok oluşu kaçınılmazdır. Bu bakımdan medeniyetimizin sembolleri olan değerlerimize sahip çıkarken yeni değerler yetiştirmenin de çabası içinde olmalıyız.

Uzun bir aradan sonra yüzyüze gerçekleştirdiğimiz kabine toplantımız az önce sona erdi.

Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık. Türkiye aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevelerinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceğine kendimizi alıştırmalıyız. Şehir hastaneleri ve son 18 yılda yeniden yaptığımız hastaneler sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz. GSS sistemimiz dünyaya örnek olmuştur. Sayıları 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla 83 milyon vatandaşımızın hizmetindeyiz. Zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz. Milletimiz hem salgından korunma hem de ne yapması gerektiği konusunda bilinçlenmiştir. Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak hem işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum. Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilmeleri için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında adeta son dönemece giriyoruz. Bu haftaki toplantımızda aldığımız kararlar şu şekilde: Lokanta, kafe gibi işletmelerin kapanış saatleri 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro gibi işletmeler 1 Temmuz 'dan itibaren faaliyete geçecektir. 65 yaş üstü vatandaşımız haftanın her günü 10 ile 20 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı kısıtlaması ile ebebeynlerinin yanında olma şartı ile tümü ile kalkmıştır.

Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayabilecektir.