Türkiye salgınla mücadelede yeni bir döneme giriyor. Aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte bazı yasaklar ve kısıtlamalar gevşetilmişti. Sokağa çıkma yasağı, hafta sonu yasakları ve toplu taşıma yasakları 1 Temmuz'dan sonra değişiyor. Özellikle 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen yasaklarda da düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan son Kabine Toplantısı'nde 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak kararlar alındı. Peki, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı ne zaman kalkacak? 1 Temmuz'da toplu taşıma yasağı kalkacak mı? İşte 1 Temmuz sonrasında geçerli olacak yeni kararlar...
65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor" dedi.
1 Temmuz sonrasında uygulanacak yeni kararların İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak yeni genelge ile duyurulması bekleniyor.