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18 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma yasağı kalktı mı? İşte Kabine toplantısı kararları!

18 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma yasağı kalktı mı? İşte Kabine toplantısı kararları!