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18 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma yasağı kalktı mı? İşte Kabine toplantısı kararları!

21 Haziran 2021 Pazartesi - 20:10 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 20:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte kademeli normalleşme sürecinin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Koronavirüs salgını tedbirlerinin esnetilmesi sürecinde alınan kararlar ve uygulanacak takvim de netlik kazandı. Kritik Kabine toplantısının ardından kameralar karşışına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni döneme ilişkin atılacak adımları tek tek açıkladı. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen kısıtlamalar ile toplu taşıma yasağının kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor. Peki, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş ve 65 yaş toplu taşıma kullanabilir mi? Toplu taşıma yasağı kalktı mı? İşte toplu taşıma yasağı ile ilgili merak edilenler...


Milyonlar bekliyordu. Ve belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kademeli normalleşme sürecinin sonrası atılacak adımlar ve alınacak tedbirler Kabine toplantısında görüşüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşmenin yeni adımlarını ve sosyal hayata ilişkin kararları resmen açıkladı. Özellikle, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma yasağının devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Peki, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş ve 65 yaş toplu taşıma kullanabilir mi? Toplu taşıma yasağı kalktı mı? İşte toplu taşıma yasağı ile ilgili merak edilenler...
 
Yeni normalleşme adımları için gözlerin çevrildiği Beştepe'deki kabine toplantısı 3,5 saat sürdü.  
 
18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI MI?
İşte Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
 
"Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor."

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