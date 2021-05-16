Milyonlar bekliyordu ve belli oldu. Bakanlık resmen açıkladı. Yarından itibaren geçerli olacak ve kalıcı normalleşmenin sağlanması için tedbirler denetlenecek. Türkiye'de tam kapanma dönemi sona ererken 17 Mayıs'tan itibaren yasaklar ve kısıtlamalar ile ilgili kafa karışıklığı vardı. İçişleri Bakanlığı tüm soru işaretlerini giderdi ve Kademeli Normalleşme Genelgesi'ni yayınladı. 81 il valiliğine gönderilen genelgede kademeli normalleşme adım adım anlatıldı. Milyonlar 1 Haziran'a kadar devam edecek normalleşme sürecini merak ediyor. Özellikle bu süreçte sokağa çıkma yasağı kapsamı, hafta içi sokağa çıkma saatleri, hafta sonu yasakları ile açılacak iş yerleri ile ilgili detaylar araştırılırken 18 yaş altı içi getirilen kısıtlamalar da en çok sorgulanan konular arasında geliyor. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri değişti mi? 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu mu? 8 yaş altı seyahat edebilir mi? 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı dolmuşa ve otobüse binebilir mi? İşte İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi ve 18 yaş altı için getirilen yasaklar...

Türkiye'de yeni dönem resmen başlıyor. 1 Haziran'a kadar uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin detayları resmen belli oldu. İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı. Milyonların gözü kulağı normalleşme süreci ile ilgili yapılacak açıklamalardaydı. Tam kapanma sonrasında kademeli normalleşme sürecinin nasıl olacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme planının detayları ile ilgili açıklama geldi. Bakanlık, 81 İl valiliğine Kademeli Normalleşme genelgesini gönderdi. Yeni dönemde sokağa çıkma yasağı kapsamı, hafta içi sokağa çıkma saatleri, hafta sonu yasakları ile açılacak iş yerleri ile ilgili detaylar netleşirken 18 yaş altı için getirilen kısıtlamalar ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri değişti mi? 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu mu? 8 yaş altı seyahat edebilir mi? 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı dolmuşa ve otobüse binebilir mi? İşte İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi ve 18 yaş altı için getirilen yasaklar...

İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme Genelgesi'ni yayımladı. Genelgeye göre, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Buna göre, 18 yaş altı, hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) saat 05.00'ten 21.00'e kadar sokağa çıkabilecekler. 18 yaş altı Cumartesi ve pazar günü diğer herkes gibi yasak kapsamında olacaklar.

18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK Mİ?

Genelgeye göre, Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklar.

18 YAŞ ALTI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları başlığı altında yasakların olduğu günlerde ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olanların bu yasaktan muaf tutulacağı belirtildi. Genelgede şehirler arası seyahat ile ilgili yaş ayrımı bulunmuyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek. Şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacak. Bu durumdaki kişiler şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler) seyahat edebilecek.