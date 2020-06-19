18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 18 ve altı dışarı çıkma yasağı tamamen kalktı mı?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında atılan adımlardan biri de 18 yaş altı ile 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında getirilen saat ve gün esnekliği oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı'nın ardından, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını, 65 yaş üstü vatandaşların ise haftanın belli gün ve saatlerinde dışarı çıkabileceklerini açıklamıştı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yaş altı hakkında yaptığı açıklama…

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, sorusu hala sorulmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasakları konusunda kafa karışıklığı yaşayan gençler ve ebeveynler arama motorları üzerinden 18 yaş altı sokağa çıkmaya yasağı bitti mi, sorularına cevap arıyor. Türkiye'de Mart ayından itibaren bu yaş aralığındaki vatandaşlara uygulanan kısıtlama ülkedeki vaka sayılarının da düşüşe geçmesiyle beraber kontrollü olarak kaldırılmış oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya yönelik yaptığı son dakika açıklamasında 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını, 65 yaş üstü vatandaşların ise haftanın belli gün ve saatlerinde dışarı çıkabileceklerinin müjdesini verdi.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI

Salgınla mücadelede olumlu sonuçlar veren ülkemizde şehirler arası seyahat yasağı 1 Haziran tarihi itibarıyla kaldırılmıştı. Geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır." İfadelerini kullanmıştı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Birinci oturumu 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.30'da başlayıp 10.45'te tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30'da başlayıp 12.50'de tamamlanacak olan LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak olan YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.