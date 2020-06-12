Mart ayından bu yana sadece belirli gün ve saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni kararlar alındı. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 18 yaş altı markete gidebilir mi? 18 yaş altı seyahat yasağı kalktı mı? 18 yaş altı AVM'ye gidebilir mi? İşte 18 yaş altı için sokağa çıkma saatleri ve şartları...
Corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları riskli bulunan mart ayından bu yana sadece belirli gün ve saatlerde sokağa çıkabilen 18 yaş altı için yeni kararlar alındı. Hafta içi Kabine toplantısının ardından corona virüs ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için alınan kararları açıkladı.
18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
18 yaş altı için uygulanan kısıtlamalar, çocukların ebeveynlerin refakatinde olmaları şartıyla kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan halen devam eden kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini belirterek "18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır." dedi.