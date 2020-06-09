18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanı açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı günler sonra yüz yüze ilk kez Ankara'da gerçekleşti. Corona virüs önlemleri ile ilgili adımların ilk sırada olduğu Kabine toplantısının gündeminde 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı da vardı. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınan son kararları da açıkladı. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 18 yaş altı için yasak kalkıyor mu? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte 18 yaş altı ile ilgili son gelişmeler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Günler sonra yüz yüze Ankara 'da gerçekleşen toplantının gündeminde corona virüs önlemleri yer aldı. Sokağa çıkma yasağının da konuşulduğu toplantıda 18 yaş altı ve 65 yaş üstünü yakından ilgilendiren kararlar da alındı. Kabine toplantıda virüs sonrası normalleşme sürecindeki son durum kapsamlı olarak ele alındı. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 18 yaş altı için yasaklar ne zaman bitecek? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı sınav tarihlerinde kalkacak mı? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?İşte 18 yaş altı yasakları ile ilgili son gelişmeler...

Corona virüs ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararların alındığı kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün bir kez daha toplandı. Günler sonra Ankara'da yüz yüze gerçekleşen toplantının gündem maddelerinden biri de 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı oldu.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 yaş altındakiler ile ilgili açıklamasından detaylar...

"Milletimiz hem salgından korunma hem de ne yapması gerektiği konusunda bilinçlenmiştir. Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak hem işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum. Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilmeleri için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında adeta son dönemece giriyoruz.

Bu haftaki toplantımızda aldığımız kararlar şu şekilde: