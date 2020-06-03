18 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zamana kadar süreceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, yaptığı açıklamada 0-18 yaş arası için sokağa çıkma yasağının devam ettiğini, sokağa çıkma izninin iki güne çıkarıldığını duyurmuştu. AK Parti MYK Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, '18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusuna "18 yaş, 65 yaş konusunda bir konuşma yapmadık. Bizim hassasiyetimiz onların hayatlarının korunmasıdır." yanıtını verdi. Peş peşe yapılan açıklamaların ardından gençler gözlerini bugün toplanan Bilim Kurulu toplantısına çevirdi. Peki, 18 yaş altı yasak ne zamana kadar sürecek? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu, kalktı mı? 18 yaş altı yasak ne zamana kadar sürecek? Soruları 18 yaş altındakilerin ana gündem konusu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama yapan Çelik, ‘’18 yaş, 65 yaş konusunda bir konuşma yapmadık. Bizim hassasiyetimiz onların hayatlarının korunmasıdır. Şu anki süreç yeni başladı. Biraz geçsin tekrardan ele alınacaktır. Düğünlerle ilgili bir değerlendirmemiz olmadı.’’ açıklamasını yaptı. Yapılan açıklamaların dışında 18 yaş altı Bilim Kurulu toplantısından kendileriyle ilgili bir kararın çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. İşte detaylar…

18 YAŞ ALTI YASAK SÜRECEK Mİ?

Sağlık Bakanı konutla ilgili net bir açıklama yapılmazken, ''Bir düzenleme yapılması gündeme geldi, gelecek hafta bu durum netleşecek. Gençlerimizin bu fedakarlığına son vermek 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılı. Tedbirlere dikkat edilirse bu tarihler öne çekilebilir’’ dedi.