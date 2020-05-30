18 yaş altı aileleriyle tatile gidebilir mi? 18 yaş altı şehirler arası yolculuk yapabilecek mi?

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin esnetilmesiyle birlikte normalleşme takvimi adım adım uygulanıyor. Son olarak 20 yaş ve altı için getirilen sokağa çıkma yasağında yeni dönem başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısıNda alınan kararlar ile ilgili İçişleri Bakanlığı da 18 yaş altı ile 65 yaş üzeri için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması için yeni bir genelge yayımladı. Peki, 18 yaş altı aileleriyle tatile gidebilir mi? 18 yaş altı gençler ve çocuklar seyahat edebilecek mi? 18 yaş altı şehirler arası yolculuk yapabilecek mi? İşte İçişleri Bakanlığının 18 yaş altı ile ilgili genelgesi...

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesiyle 18-20 yaş arasındaki gençler için sokağa çıkma kısıtlaması 1 Haziran itibarıyla kaldırılacak. Peki, 18 yaş altı aileleriyle tatile gidebilir mi? 18 yaş altı gençler ve çocuklar seyahat edebilecek mi? 18 yaş altı şehirler arası yolculuk yapabilecek mi? 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 18 yaş altı gençler ve çocuklar için seyahat yasağı kalktı mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilgili tüm detaylar...

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "18 Yaş Altı ile 65 Yaş ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi" gönderdi.

Genelgede, tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkmalarının kısıtlandığı hatırlatıldı.

18 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ise 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Diğer yandan, koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısında 18-20 yaş aralığındaki gençler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 0-18 yaş aralığındaki gençlerin ve çocukların belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların SGK veya vergi kaydı olanlardan çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde faaaliyetlerini yürütmek üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması hususları değerlendirildiği belirtildi.

18 YAŞ ALTI AİLELERİYLE TATİLE GİDEBİLİR Mİ? SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Yapılan değerlendirmeler neticesinde;

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31 Aralık 2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.