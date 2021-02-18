18 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Süper Loto çekilişi yapıldı. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi 18 Şubat yani bugün gerçekleşti. Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor. Herkesin merakla beklediği 18 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da. İşte, 18 Şubat Süper Loto sonuçları...

Süper Loto çekilişi heyecanla beklendi. Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi hem bayilerden hem de online olarak oynanabiliyor. Süper Loto'da devreden büyük ikramiye 12.487.795 TL oldu. Kazandıran rakamlar ise; 8, 16, 26, 28, 44, 52 şeklinde açıklandı. Süper Loto nasıl oynanır?

18 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi 18 Şubat 2021 tarihinde saat 21.30'ta yapıldı. Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edildi. Çekiliş sonrası 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.