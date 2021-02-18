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18 Şubat koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

18 Şubat 2021 Perşembe - 20:43 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 20:59

Sağlık Bakanlığı tarafından 18 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 406 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 115 bin 406 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 241  kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 640 oldu.
 
Son 24 saatte 7 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının  sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.
 
Test sayısı 31 milyon 981 bin 492'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 616  bin 600, vefat sayısı 27 bin 821, ağır hasta sayısı 1187 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6,  yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6,  ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs pozitif
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