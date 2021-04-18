18 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı!

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen ve Millipiyangoonline'da yer alan oyunlardan Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 794 bin 200 TL. 18 Nisan 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -3-7-12-23-49-59- oldu.
Çekilişi ve sonuçları bekleyenler, Süper Loto çekiliş saatini de sorguluyor. Canlı olarak ve noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde...
18 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Her defasında merakla beklenenSüper Loto çekilişi tamamlandı. Çekiliş 18 Nisan Pazar günü saat 21:30'da yapıldı. Çekilişler Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak takip edildi. Çekiliş sonrası 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.