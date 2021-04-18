18 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı!

Süper Loto çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 794 bin 200 TL. 18 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları...

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen ve Millipiyangoonline'da yer alan oyunlardan Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 794 bin 200 TL. 18 Nisan 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -3-7-12-23-49-59- oldu.

Çekilişi ve sonuçları bekleyenler, Süper Loto çekiliş saatini de sorguluyor. Canlı olarak ve noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde...

18 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI