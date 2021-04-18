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18 Nisan Şans Topu sonuçları açıklandı!

18 Nisan 2021 Pazar - 20:57 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 20:57

Şans Topu çekilişi saat 20:30’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan Şans Topu çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı


Sisal Şans oyunlarından olan Şans Topu'ndan çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 315 bin 221 TL. 18 Nisan 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -1-3-7-18-20- ve +4 oldu
 
Şans Topu, Millipiyangoonline sayfasından tüm detayları ile şans oyunu severlerin karşısına çıkıyor. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ile kazanmak mümkün. İşte, Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranı...
 
ŞANS TOPU SONUÇLARI  18 NİSAN 
 
Heyecanla beklenen Şans Topu çekilişi 20:30'da yapıldı.Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyenler ise Milli Piyango TV Youtube kanalından izledi.. Düzenlenen çekilişin hemen sonrasında ise sonuçlar açıklanıyor. Çekilişe göre 5+1 bilen talihli çıkmadı ve ikramiye devretti.

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