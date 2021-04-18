18 Nisan Şans Topu sonuçları açıklandı!

Sisal Şans oyunlarından olan Şans Topu 'ndan çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu'nda büyük ikramiye 315 bin 221 TL. 18 Nisan 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -1-3-7-18-20- ve +4 oldu

Şans Topu, Millipiyangoonline sayfasından tüm detayları ile şans oyunu severlerin karşısına çıkıyor. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ile kazanmak mümkün. İşte, Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 18 NİSAN