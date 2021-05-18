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18 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı!

18 Mayıs 2021 Salı - 22:09 | Son Güncelleme : 18 05 2021 - 22:13

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası...


Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun bu akşamki çekilişi gerçekleştirildi. İşte  Süper Loto çekiliş sonuçları.
 
Bu akşamın kazandıran numaraları 20-28-40-43-52-55 oldu. 
 

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