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18 Mayıs koronavirüs günlük vaka sayısı paylaşıldı!

18 Mayıs 2021 Salı - 19:42 | Son Güncelleme : 18 05 2021 - 19:52

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığı tarafından 18 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 232 oldu, 10 bin 125 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi. Vaka sayısında düne göre artış gözlemlendi.

 
 

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