18 Mayıs koronavirüs günlük vaka sayısı paylaşıldı!

Sağlık Bakanlığı tarafından 18 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 232 oldu, 10 bin 125 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi. Vaka sayısında düne göre artış gözlemlendi.