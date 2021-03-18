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18 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı

18 Mart 2021 Perşembe - 21:54 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 21:54

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 4 milyon 206 bin 190 TL. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama...


Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun bu hafta içerisindeki ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 4 milyon 206 bin 190 TL. 18 Mart 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -3-9-21-22-48-53- oldu.
 
18 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Süper Loto çekilişi  21:30'dan itibaren Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden canlı olarak takip edildi. Çekiliş tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. Buna göre; 6 bilen çıkmadı ve ikramiye sonraki çekilişe devretti.
 

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Süper Loto ikramiye sorgulama
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