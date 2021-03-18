18 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun bu hafta içerisindeki ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 4 milyon 206 bin 190 TL. 18 Mart 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -3-9-21-22-48-53- oldu.
18 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto çekilişi 21:30'dan itibaren Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden canlı olarak takip edildi. Çekiliş tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. Buna göre; 6 bilen çıkmadı ve ikramiye sonraki çekilişe devretti.