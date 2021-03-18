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18 Mart koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

18 Mart 2021 Perşembe - 21:29 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 21:52

Sağlık Bakanlığı tarafından 18 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin testi pozitif çıktı, 81 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 184 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 49  kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 81 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 902  oldu.
 
Son 24 saatte 18 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 770 bin 638'e yükseldi.
 
Test sayısı 35 milyon 787 bin 480'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 950  bin 603, vefat sayısı 29 bin 777, ağır hasta sayısı 1503 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2,  yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2,  ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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