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18 ilin başsavcısı, 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti

AA |  17 Haziran 2020 Çarşamba - 18:45 | Son Güncelleme : 17 06 2020 - 19:10

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Ana Kararnamesiyle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değişti.


HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 Ana Kararnamesi  çalışmalarını tamamladı. Kararnameyle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465  hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değiştirildi.
 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  "Hakimler ve Savcılar Kurulunun, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile yeni  görev yerlerine atanan hakim ve savcılara başarılar diliyor, kararnamenin yargı  camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
 

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