07 Eylül 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.475 0.00 EURO 9,8320 -0.04
USD 8,2760 0.00 ALTIN 484,190 -0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

18 ilde düğmeye basıldı! FETÖ’nün yargı ayağına operasyon

DHA |  07 Eylül 2021 Salı - 9:12 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 9:12

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2011 yılı hakim-savcı sınavı soruşturması kapsamında, 20'si sınav sorularını alan, 5'i soruların dağıtılmasına aracılık eden 25 FETÖ/PDY mensubu ihraç hakim-savcı hakkında, Ankara merkezli 18 ilde gözaltı kararı verildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2011 yılı hakim-savcı sınavı soruşturmasında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.
 
20'si soruları alarak hakim-savcı olan, 5'i soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 25 FETÖ/PDY mensubu ihraç hakim-savcı hakkında, Ankara merkezli 18 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.  
 
  
 
  

ETİKETLER

fetö pdy Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.