18 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto çekilişinde haftanın son çekilişi yapıldı. 13 Eylül Pazartesi akşamı gerçekleştirilen çekilişte tarihin en büyük ikramiyesi olan 212.285.211 TL'yi 6 bilen bir talihli kazandı. Talihli Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir bayiden şanslı numaraları oynamıştı. Çılgın Sayısal Loto 18 Eylül çekilişinde kazandıran numaralar belli olurken detaylar Milli Piyango Online sitesi üzerinden açıklandı.
Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 9-19-47-48-67-90 ve 20 joker numarası olarak belirlendi. Çılgın Sayısal Loto gerçekleştirilen son çekilişte 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 2 talihli 240.976,85 TL, 4 bilen 296 talihli 1.628,20 TL, 3 bilen 11.165 kişi 107,90 TL ve son olarak 2 bilen 174.894 kişi 10,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI MİLLİ PİYANGO ONLİNE'DA!
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilecek.