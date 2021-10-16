18 Ekim tatil mi? Pazartesi resmî tatil mi?

18 Ekim resmi tatil mi, pazartesi tatil mi? Mevlid Kandili bu yıl 18 Ekim’de idrak edilecek. Kıbrıs’ta Mevlid Kandili programı nedeniyle pazartesi gününün tatil edilmesi, Türkiye’deki vatandaşların da pazartesi tatil olup olmadığının sorgulanmasına neden oldu. Peki, Mevlid Kandili nedeniyle 18 ekim tatil mi, pazartesi resmi tatil mi?

17 Ekim Pazar gecesi Mevlid Kandili idrak edilecek. Hz. Muhammed’in doğduğu gün olan Mevlid Kandili’nde Kıbrıs’ta Mevlid Kandili Programı nedeniyle Pazartesi günü tatil ilan edilince arama motorlarına yönelerek 18 Ekim resmi tatil mi, Mevlid Kandili nedeniyle pazartesi tatil mi?

18 EKİM TATİL Mİ?

Kıbrıs’ta ise Din İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, 17 Ekim Pazar akşamı Mevlid Kandili münasebetiyle Haspolat Hala Sultan Camiinde Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın da katılımlarıyla Mevlid Kandili Programı icra edilecek. Din İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, 17 Ekim Pazar akşamı Mevlid Kandili münasebetiyle Haspolat Hala Sultan Camiinde Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal'ın da katılımlarıyla Mevlid Kandili Programı icra edileceğinden 18 Ekim Pazartesi günü resmi tatil ilan edildi.

Türkiye’de 18 Ekim Pazartesi tatil değildir. Ülkemizde Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günler haricinde kandiller resmi tatil değil.