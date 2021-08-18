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18 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu!

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 21:55 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 21:55

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon 461 bin 788 TL.


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon 461 bin 788 TL. 18 Ağustos 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -1-9-13-22-30- ve +8 oldu.
 
18 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü gerçekleşen Şans Topu'nun bu akşamki çekilişi saat 20.00'de www.millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlandı. Çekilişin ardından 5+1 bilen bir kişi 1.461.788,90  TL büyük ikramiyenin sahibi oldu.
 

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