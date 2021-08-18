18 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu!

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon 461 bin 788 TL. 18 Ağustos 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -1-9-13-22-30- ve +8 oldu.
18 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü gerçekleşen Şans Topu'nun bu akşamki çekilişi saat 20.00'de www.millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlandı. Çekilişin ardından 5+1 bilen bir kişi 1.461.788,90 TL büyük ikramiyenin sahibi oldu.