18-29 yaş arası gençlere devletten karşılıksız destek!

Milyonlarca genç yararlanıyor. Devletten gençlere karşılıksız para. Girişimci gençler 3 yıl vergi ve 1 yıl prim teşvikinden yararlanıyor. Yıllık kazanç primde 14 bin 810, vergide 15 bin 340 lira oluyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor.

Girişimci gençler 3 yıl vergi ve 1 yıl prim teşviğinden yararlanıyor. Yıllık kazanç primde 14 bin 810, vergide 15 bin 340 lira oluyor... Bir işletmeyi devralan gençler de destekten yararlanabilecek. Gençler ortak şirket kurabilecek, ayrı ayrı teşvik alabilecek.

Ülkemizde gençlerin hem istihdamı hem de iş kurması destekleniyor. Girişimci gençler için pek çok devlet desteği sunuluyor. Bunlar arasında vergi ve prim kolaylıkları başı çekiyor. Genç girişimcilerin vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Yıllık 14 bin 810 lira avantaj sağlanıyor.

75 BiN LİRA SINIRI

İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası da bulunuyor. İlk defa işyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. 75 bin lira matrah beyan eden girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor.

BABASININ İŞİNİ YAPANA DA VAR

Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, teşvikten yararlanılabilmesi için devralınan kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar akraba olmaması gerekiyor.

Ölüm dolayısıyla 29 yaşını doldurmamış eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde ise 3 yıl süreyle vergi teşviği uygulanacak.

KİMLER YARARLANACAK?

Ticari, zirai ve mesleki faaliyette bulunanlar

18 yaşından büyük 29 yaşını doldurmamış olanlar

Kira, menkul ve başka kazancı olmayanlar

Kurduğu işte kendi çalışanlar.

VERGİ HESABI

PRİM TEŞVİĞİ