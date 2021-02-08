1772 personel alımı sonuçları açıklandı! İçişleri Bakanlığı 4b sözleşmeli personel alımı sonuçları öğrenme linki…

İçişleri 1772 kişilik personel alım sonuçlarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.772 adet boş pozisyonlara personel alımı başvuru işlemleri 25 Ocak'ta alınmış ve 29 Ocak'ta sona ermişti. İçişleri Bakanlığı, 1772 kişilik personel alımında sözlü sınava kalanları açıkladı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurularının ardından sınav 22 Mart-8 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak. İçişleri bakanlığı 1772 personel alımı şartları ve başvurusu…

İçişleri Bakanlığı, 1772 kişilik personel alımında sözlü sınava kalanları açıkladı. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İçişleri Bakanlığı Ön lisans, lisans ve lise mezunlarının KPSS puanlarının dikkate alınacağı başvurular e-Devlet şifresi ile online olarak gerçekleşti. İşte İçişleri Bakanlığı 4b sözleşmeli personel alımı sonuçları öğrenme linki…

İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı

2021 Yılı İçişleri Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Giriş (Sözlü) Sınavına İlişkin Listeler

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen pozisyonlara başvuruda bulunan adaylardan; her il ve pozisyon unvanı için 2020 yılı KPSS puan türüne göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adaya ait il ve unvan bazlı listeler öğrenim durumuna göre (Lisans, Ön Lisans ve Lise) aşağıda yayımlanmaktadır.

1- KPSS puan türüne göre ilan edilen pozisyon sayılarının 5 katı aday arasına giren en son aday ile aynı puana sahip aday/adaylar da listeye dahil edilmiştir.

2- Yayımlanan bu listelerde yer alan adaylara ait tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu sınav komisyonlarınca başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında incelenecek olup, başvuru şartlarından herhangi birini veya birkaçını taşımayan adaylara başvurularının reddedildiği İş Talep Formunda beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS olarak, mail adreslerine de e- posta olarak bildirilecektir. Bu nedenle adayların belirtilen tarihler arasında sms ve e- posta adreslerini takip etmeleri gerekmektedir.

3- Başvurusunun bu aşamada reddedildiğini öğrenen aday/adayların itiraz için en geç iki gün içerisinde (mesai saatleri içinde) tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu valilik il yazı işleri müdürlüğüne itiraz edilen hususların belgelendirilmesi kaydıyla başvurmaları gerekmektedir.

4- Belirtilen itiraz süresi içerisinde itiraza neden olan bilgi /belgeyi ibraz etmeyen/edemeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, bu nedenle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

5- Süreç tamamlandıktan sonra başvurusu kabul edilen adaylara ait her il ve pozisyon unvanı için KPSS puan türüne göre giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler ile günlü katılım listeleri Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, ilanda belirtilen Ek-2 tabloda yer alan Bölgesel Sınav Merkezlerinin valilik internet sitelerinde de aynı tarihte yayımlanacaktır.

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