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17 yaşındaki genç, tabancayı temizlerken annesini öldürdü!

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA) |  18 Ekim 2021 Pazartesi - 12:34 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 12:34

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde babasına ait ruhsatlı tabancayı temizlerken kazayla annesi Müzeyyen Ç.'yi (44) vurarak ölümüne neden olan Y.E.Ç. (17), çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çiçekyayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.E.Ç. muhtar babası Cevdet Ç.'nin ruhsatlı tabancasını temizlerken silah ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, 3 çocuk annesi Müzeyyen Ç.'nin başına isabet etti.
 
Müzeyyen Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Y.E.Ç. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından İnebolu Adliyesine sevk edilen Y.E.Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Y.E.Ç.'nin daha sonra annesinin cenazesine katıldığı öğrenildi.
 

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