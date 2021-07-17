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17 Temmuz koronavirüs tablosu! İşte vaka ve vefat sayısı...

17 Temmuz 2021 Cumartesi - 19:39 | Son Güncelleme : 17 07 2021 - 19:55

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Tabloya göre, Türkiye'de, son 24 saatte 234 bin 161 Kovid-19 testi  yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti,  iyileşen sayısı ise 5 bin 490 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,61,  ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 32,79 olarak gerçekleşti.
 
Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve  üçüncü doz 572 bin 154 aşı uygulandı.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 860 bin 587'si  birinci doz, 20 milyon 351 bin 388'i ikinci doz, 3 milyon 605 bini üçüncü doz  olmak üzere 62 milyon 816 bin 975'e yükseldi.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il  sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane  olarak sıralandı.
 
"Hedefimiz için gayret edelim"
 
Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayrama az  kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz  için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım." ifadelerini kullandı.
 

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Sağlık Bakanlığı 17 Temmuz koronavirüs tablosu vefat sayısı
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