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17 Temmuz Dünya Emoji Günü'ne özel sürprizler

17 Temmuz 2021 Cumartesi - 16:48 | Son Güncelleme : 17 07 2021 - 16:48

17 Temmuz Cumartesi günü Dünya Emoji Günü’nü kutlamak isteyen iPhone kullanıcıları, Memoji’lerini iOS 15’in genel beta önizlemesinde bulunan yepyeni özelleştirmelerle süsleyebilirler.


• Giysiler: Kullanıcılar, Memoji’lerini kendi tarzlarını, ruh hallerini veya mevsimi yansıtan 40’tan fazla giysi ve üç adede kadar renk seçeneğiyle özelleştirebilir, üst gövdeyle birlikte vücut dili ifadelerini içeren Memoji çıkartmalarıyla paylaşabilirler.
• Çok renkli baş aksesuarları: Çok renkli baş aksesuarlarıyla tuttukları takımı veya bir üniversiteyi temsil eden memojiler oluşturabilirler.
• Yeni gözlükler: Kalp, yıldız ve retro şekilli üç yeni gözlük arasından seçim yapabilir, çerçeve ve camların rengini değiştirebilirler.
• Erişilebilirlik seçenekleri: Yeni erişilebilirlik seçenekleriyle kendilerini koklear implant, oksijen tüpü veya yumuşak kask ile temsil edebilirler.
• İki farklı göz rengi: Kullanıcılar, sağ ve sol gözleri için farklı birer renk seçebilirler.
 
Ayrıca iOS 15; shaka işareti, el sallama hareketi ve aydınlanma anı dahil dokuz yeni Memoji çıkartması sunuyor.
 
iOS 15, bu sonbaharda ücretsiz bir yazılım güncellemesi olarak sunulacak. O zamana kadar ikincil bir aygıtta yazılımı test etmek ve yeni Memoji özelleştirme seçeneklerini hemen deneyimlemek isteyen kullanıcılar, genel beta sürümüne kaydolabilirler.

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