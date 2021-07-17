17 Temmuz Dünya Emoji Günü'ne özel sürprizler

• Giysiler: Kullanıcılar, Memoji’lerini kendi tarzlarını, ruh hallerini veya mevsimi yansıtan 40’tan fazla giysi ve üç adede kadar renk seçeneğiyle özelleştirebilir, üst gövdeyle birlikte vücut dili ifadelerini içeren Memoji çıkartmalarıyla paylaşabilirler.

• Çok renkli baş aksesuarları: Çok renkli baş aksesuarlarıyla tuttukları takımı veya bir üniversiteyi temsil eden memojiler oluşturabilirler.

• Yeni gözlükler: Kalp, yıldız ve retro şekilli üç yeni gözlük arasından seçim yapabilir, çerçeve ve camların rengini değiştirebilirler.

• Erişilebilirlik seçenekleri: Yeni erişilebilirlik seçenekleriyle kendilerini koklear implant, oksijen tüpü veya yumuşak kask ile temsil edebilirler.

• İki farklı göz rengi: Kullanıcılar, sağ ve sol gözleri için farklı birer renk seçebilirler.

Ayrıca iOS 15; shaka işareti, el sallama hareketi ve aydınlanma anı dahil dokuz yeni Memoji çıkartması sunuyor.

iOS 15, bu sonbaharda ücretsiz bir yazılım güncellemesi olarak sunulacak. O zamana kadar ikincil bir aygıtta yazılımı test etmek ve yeni Memoji özelleştirme seçeneklerini hemen deneyimlemek isteyen kullanıcılar, genel beta sürümüne kaydolabilirler.