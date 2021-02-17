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17 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu!

17 Şubat 2021 Çarşamba - 20:41 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 20:41

Şans Topu sonuçları belli oldu. Bu akşam gerçekleşen olan Şans Topu çekilişinde devreden ikramiye tutarı 2 milyon TL'yi aştı. Şans Topu çekiliş sonuçları milliyet.com.tr ve millipiyangoonline.com'da. İşte, 17 şubat Şans Topu sonuçları sorgulama...


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşti. 17 Şubat Şans Topu'nda bu akşamki ikramiye 2 milyon 18 bin 425 TL. Kazandıran numaralar ise; 7, 11, 22, 24, 31 ve joker 7 oldu.
 
17 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın iki günü Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş bu akşam saat 20.00'de gerçekleşti. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV adresinde canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrasında 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

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