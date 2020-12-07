İzmir depreminin simge isimlerinden DEÜ Devlet Konservatuvarı 11inci sınıf öğrencisi İnci Okan’dan sevindirici haber geldi. Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam eden İnci, fizyoterapistinin eşliğinde ilk kez yürüdü. İnci Okan'ın babası Bülent Okan bu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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- 17 saat sonra enkazdan kurtarılan İnci, ilk adımlarını attı
17 saat sonra enkazdan kurtarılan İnci, ilk adımlarını attı
07 Aralık 2020 Pazartesi - 19:57 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 19:57