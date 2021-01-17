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17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

17 Ocak 2021 Pazar - 22:18 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 22:18

Süper Loto çekilişi kazandırmaya devam ediyor. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere üç gün yapılan Süper Loto çekilişi gerçekleşti. Süper Loto 17 Ocak çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?


Sisal Şans'ın en sevilen oyunlarından Süper Loto 17 Ocak çekilişi yapıldı. Canlı yayında ve noter huzurundaki çekiliş için heyecan doruktaydı. Millipiyangoonline sayfasında yer alan çekiliş sonuçları, kazanan numaralar, çekilişin hemen ardından oyun severlerle paylaşılıyor. İşte, 17 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları...
 
17 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleşti. Çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV adresinden canlı olarak takip edildi. Süper Loto çekilişi ardından sonuçlar da Millipiyangoonline sayfasından görüntülenebiliyor. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar; 1, 5, 7, 8, 15, 16 oldu ve 6 bilen çıkmadığından ikramiye devretti.

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Süper Loto 17 Ocak 17 Ocak Süper Loto
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