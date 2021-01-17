17 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Şans Topu çekilişi yapıldı. Çarşamba ve pazar günü olmak üzere haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'dan aktarılıyor. 17 Ocak Şans Topu çekilişi gerçekleşti. İşte, 17 Ocak Şans Topu sonuçları...

Şans Topu nasıl oynanır? Her hafta düzenlenen Şans Topu çekilişi pazar akşamı da yapıldı. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar aktarıldı. Sisal Şans tarafından düzenlenen 17 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama haberimizde...

17 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çarşamba ve pazar akşamları çekilişe katılanlar için canlı olarak düzenlenen Şans Topu saat 20:00'de yapıldı. Çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak izlemek mümkün. Çekilişin ardından 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.