17 milyon dolarlık vurgun... Çarpıcı detaylar! İstanbul'da başladı, 5 gün sürdü

Moskova Borsası’nı 17 milyon dolar dolandıran şebekenin Türkiye ayağındaki üç kişi ile ilgili karar çıktı. 12 yıl 6’şar ay hapis, 50’şer milyon lira da adli para cezası verilen üç kişi, kararla birlikte tahliye edildi. Moskova Borsası’nın CEO’su dahil üç üst düzey çalışanın işten atılmasına yol açan dolandırıcılık planı ise değme film senaryolarını aratmıyor.

İstanbul-Moskova-Dubai hattında yaşanan baş döndürücü olaylar serisi 5 gün sürdü. Uzun yıllardır Moskova Borsa sı’nda muhasebe şefi olarak çalışan Olga Gordiyevko, ayın son günü olan 30 Ocak 2019 sabah ı işinin başına geçti. Gordiyevko, hemen her sabah olduğu gibi ilk olarak gelen e-posta mesajlarına baktı. Gelen onlarca mesaja göz atarken, ‘patronu’ konumundaki Moskova Borsası CEO ’su Alexander Afansiev adını görür görmez durdu ve ilk olarak bu mesaja baktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre mesajı açan Gordiyevko, CEO Afansiev’in antentini içeren mesajı okumaya başladı. Mesaj; Afansiev’in, Gordiyevko’a, bir şirketin hesabına para transferi yapması talimatını içeriyordu. Devamında ise, yapılacak işin ‘gizli’ olduğu hiç kimse ile paylaşılmaması uyarısı yer alıyordu. Mesajda ayrıca, transferin hangi hesaba yapılacağına dair bilgi için İrina Narisheva ile görüşmesi gerektiği kaydedilmişti. Gordiyevko, dakikalar sonra mesajda yer alan telefon numarasının başındaki Narisheva ile görüştü.

TALİMATIN CEO’DAN GELDİĞİNİ DÜŞÜNDÜ

Planın ilk aşaması başarılı bir biçimde tamamlanmıştı. Narisheva, Gordiyevko’ya gönderdiği e-posta mesajı ile, paranın yatırılacağı şirketlerin hesap numaralarını paylaştı. Gordiyevko, CEO’nun talimatını yerine getirdiğini düşünerek, sorunsuz bir biçimde işini yürüttü. Borsa hesaplarından sınırsız para transferi yapma yetkisi bulunan Gordiyevko’nun, transferi yapacağı iki hesaptan biri, İstanbul Büyükçemece’de kurulu Aknev İnşaat Dış Ticaret’e aitti. Kuşkusuz, Aknev’ İnşaat’ın da sahibi Mehmet Kılıç’ın (41) da Gordiyevko için o an bir önemi yoktu. Ve ilk para transferi 30 Ocak günü yapıldı. 4 Şubat’a kadar toplam 10 ayrı transfer ile Aknev’in hesabına 7 milyon 856 bin 141 dolar para transfer edildi. Gordiyevko, şebekenin Dubai ’deki hesabına ise aynı süreçte 9 milyon dolar para transfer etti.

BANKANIN ÖNÜNDE BEKLEDİ

Aknev’in İstanbul’daki sahibi Mehmet Kılıç’ın gözü sürekli banka hesabındaydı. Bankanın önünde bekleyen Kılıç, hesaba para düşer düşmez içeri giriyordu. Kılıç ile birlikte banka şubesine giren bir diğer isim ise, şebekenin diğer bir üyesi Ahmet Öztürk’tü (31). Suriyeli Öztürk, TC vatandaşlığı aldıktan sonra adını da soyadını da değiştirmişti. Çantalarla taşınan milyonlarca doların teslim edildiği adres ise, şebekenin lideri konumdaki Aref Abdul Rahman’ın (33) Laleli ’deki ofisi oldu. Kusursuz işleyen plan tamamlanmak üzereyken MASAK devreye girdi ve para transferinin yapıldığı bankaya ‘şüpheli işlem’ uyarısında bulunuldu. Aknev’in hesabına gelen paranın yarısına böylece bloke konuldu.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Tam da bu süreçte Moskova Borsası da uyarıldı ve harekete geçildi. Borsa yetkilileri kısa süre içinde dolandırıldıklarını anlamıştı. Olga Gordiyevko’ya gelen e-posta mesajı da sahteydi telefonla görüştüğü İrina Narisheva da borsa çalışanı değildi. Artık zamana karşı nefes nefese bir yarış başlamıştı. Moskova Borsası adına avukatlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. 8 Şubat’ta yapılan başvuru ile birlikte Mehmet Kılıç, Ahmet Öztürk ve Aref Abdul Rahman yakalandı. Emniyet ve savcılık sorgularında çelişkili ifadeler veren üç isim aynı gün tutuklandı.

KARARLA BİRLİKTE TAHLİYE

Savcılık soruşturması Mayıs 2019’da tamamlandı. İddianame İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Moskova Borsası adına, Hukuk Başmüşaviri Alexander Smirnov davaya müdahil oldu. Üç isim ‘Dolandırıcılıkla’ suçlandı. Sanıkların tutuklu yargılaması 6 celse sürdü. Karar duruşması ise geçen Cuma günü yapıldı. Duruşma savcısı Mehmet İlker Durmaz, sanıklar için ‘dolandırıcılık’ suçundan hapis cezası verilmesini ve tutukluluk hallerinin devamını istedi. Borsa’nın avukatları da, sanıkların kaçma şüphesinin bulunduğunu, tutuklu kalmaları yönünde talepte bulundu. Son savunmalarını yapan sanıklardan Kılıç ile Öztürk, gelen paradan bir pay alamadıklarını söyledi. Öztürk’ün “Her yerden para geldiği için, gelen paranın Moskova Borsası’ndan geldiğini anlamadım” ifadesi ise birçok şeyi özetler gibiydi. Şebekenin lideri Aref Abdul Rahman, gelen parayı Filistinli üç kişiye verdiğini öne sürdü. Mahkeme talepleri ve savunmaları aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, üç sanığa 12 yıl 6’şar ay hapis, 50 milyon 723 bin 740’ar lira da adli para cezası verdi. Mahkeme, kararla birlikte üç sanığı, İstanbul dışına çıkmama şartı ile tahliye etti. Tahliye kararına üye hakimlerden biri şerh koydu.

SERMAYESİ 20 BİN TL

Şebeke, Moskova Borsası’na yönelik dolandırıcılık eyleminde, Mehmet Kılıç’a ait Aknev İnşaat’ın hesaplarını kullandı. 8 milyon dolara yakın para transferi yapılan şirketin sermayesi ise 20 bin TL. Hafriyat işleri yapmak üzere kurulan şirket bugüne kadar üç kez unvan değiştirmiş. 2012’de kurulan şirketin, İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı adresi Büyükçekmece’deki bir iş hanında görünüyor. Anılan adrese gidildiğinde, aylık bin 200 lira kira ödeyen Aknev’in kapalı olduğu görüldü. Aknev’in biriken 225 liralık aidat borcunun ise geçen hafta sonu ödendiği anlaşıldı.

CEO DA ŞEF DE KOVULDU