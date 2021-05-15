Haberler »

Gündem Haberleri »

17 Mayıs'ta Marmaray çalışacak mı? YHT seferleri değişti mi? Marmaray ve Başkentray sefer saatleri!

17 Mayıs'ta Marmaray çalışacak mı? YHT seferleri değişti mi? Marmaray ve Başkentray sefer saatleri!