Türkiye'nin 17 günlük tam kapanma sürecinde sona gelindi. Koronavirüs vaka sayılarını düşürmek ve Ramazan Bayramı'nı da kapsayan süreçte yayılımı azaltmak amacıyla hükümet tarafından devreye alınan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Pek çok kişinin aklında tek bir soru var: 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Milyonlar 17 günlük tam kapanma biterken seyahat yasağı, sokağa çıkma yasağı ve normalleşme planının detaylarını araştırıyor. Peki, 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? 17 Mayıs açılma olacak mı? 17 Mayıs seyahat yasağı var mı? 17 18 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? 17 Mayıs tatil mi? İşte 17 Mayıs sonrası normalleşme planı!

Milyonların gözü kulağı hükümetten gelecek açıklamalara çevrildi. Türkiye'de 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuna gelirken pek çok kişi 17 Mayıs'tan itibaren hükümet tarafından belirlenecek yol haritasını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme planı ile ilgili Kabine toplantısına işaret ederken milyonlar da 17 Mayıs'ta yasakların kalkıp kalkmayacağını, normalleşme planının ilk jaşamada nasıl işleyeceğini araştırıyor. Peki, 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? 17 Mayıs açılma olacak mı? 17 Mayıs seyahat yasağı var mı? 17 18 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? 17 Mayıs tatil mi? İşte 17 Mayıs sonrası normalleşme planı!

17 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Erdoğan “İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.

Buna göre, yeni bir alınmadıkça 17 Mayıs Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı sona erecek.

17 MAYIS SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Tam kapanma öncesi büyükşehirlerden Anadolu ’ya gidenlerin geri dönüşleri en büyük endişe konusu. Uygulamanın sona ermesiyle tekrar büyükşehirlere dönecek kişiler için önlem alınması planı masada.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “17 Mayıs 05:00’e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05:00’ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah.”

NORMALLEŞME SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarındaki belirgin düşüşle gördük, görüyoruz. Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları kabine toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız.

NORMALLEŞME PLANI NASIL UYGULANACAK? NERELER AÇILACAK?

Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı itibariyle tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Milletimin şundan emin olmasını istiyorum. Salgının ülkemize sirayet ettiği günden beri aldığımız tedbirlerin, kısıtlamaların tek amacı 84 milyon vatandaşımızın her birinin sağlığını, hayatını, geleceğini korumaktır. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmadık, başvurmayacağız.

Amacımız dünyanın tamamiyle birlikte yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılabilmesini sağlamaktır. Üretim tarafında bunu başardığımızı memnuniyetle görüyoruz.

TAM KAPANMA SONRASI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademeli normalleşme planını açıklamasının beklendiği Kabine Toplantısı'nın 17 Mayıs pazartesi günü yapılacağı biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik toplantının ardından normalleşme planını duyuracak.