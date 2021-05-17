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17 Mayıs koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

AA |  17 Mayıs 2021 Pazartesi - 20:30 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 20:49

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye'de son 24 saate 206 bin 836 Kovid-19 testi  yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti. 
 
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi  yapıldı. 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 923 oldu.
 
Ağır hasta sayısı 2 bin 326 olarak kayda geçti, 13 bin 864 kişinin  Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon  961 bin 120'ye yükseldi.
 
Test sayısı 51 milyon 76 bin 732'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 127  bin 548, vefat sayısı 44 bin 983 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2,  yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5,  ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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