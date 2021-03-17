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17 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

17 Mart 2021 Çarşamba - 22:20 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 22:20

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 126 milyon 800 bin 377 TL. İşte, 17 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları...


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 126 milyon 800 bin 377 TL. 17 Mart 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -7-13-15-69-78-79- ve joker:10 oldu.
 
17 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi 21.30'da www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak izlendi. Çekiliş sonrası 6 ve 5+1 çıkan olmadı ve ikramiye devretti.
 

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