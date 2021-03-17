17 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 126 milyon 800 bin 377 TL. 17 Mart 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -7-13-15-69-78-79- ve joker:10 oldu.
17 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi 21.30'da www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak izlendi. Çekiliş sonrası 6 ve 5+1 çıkan olmadı ve ikramiye devretti.