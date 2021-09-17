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17 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

17 Eylül 2021 Cuma - 20:05 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 20:17

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi  yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti,  iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 197 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,58,  ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,24 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 593 bin  216'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 572  bin 278 doz aşı uygulandı.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Kilis Yalova, Tekirdağ Amasya, Aydın, Edirne, Antalya, Çanakkale ve Eskişehir oldu.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise  Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve  Elazığ olarak sıralandı.
 
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde  olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın  günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup,  tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz." ifadelerini  kullandı.
 
 

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