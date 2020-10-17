17 Ekim corona virüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 112 bin 131 testten 1723 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybederken, 1401 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 12 milyon 306 bin 909, toplam hasta sayısı 345 bin 678, toplam vefat sayısı 9 bin 224 toplam ağır hasta sayısı 1428, toplam iyileşen hasta sayısı 302 bin 499 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9, yatak doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.7, ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat, filyasyon oranı yüzde 99.4 olarak belirlendi.

'TEDBİRLERE UYARSAK KAZANAN BİZ OLACAĞIZ'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün yapılan testlerde 1723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız" değerlendirmesinde bulundu.