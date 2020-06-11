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17 Aralık kumpas davasında karar!

AA |  11 Haziran 2020 Perşembe - 15:34 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 16:26

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları gerekçesiyle 61 sanık hakkında verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini yerinde buldu.


İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır  Ceza Mahkemesince 18 Mart 2019'da karara bağlanan "17 Aralık kumpas" davasına  ilişkin yapılan istinaf başvurularını değerlendirerek incelemesini tamamladı.
 
Ceza dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği  kararında, yerel mahkemece kurulan hükümde usul ve esasa ilişkin bir aykırılığın  bulunmadığı belirtildi.
 
Bu kapsamda yerel mahkemece 61 sanık hakkında verilen hapis cezaları  ile beraat hükümlerini hukuka uygun bulan ceza dairesi, kararını Yargıtay'a  temyiz yolu açık olmak üzere aldı.
 
Eski emniyet müdürü 15 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası  almıştı
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık  soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla Fetullahçı  Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve  ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da  aralarında bulunduğu 10'u tutuklu, 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davaya  ilişkin kararını 18 Mart 2019'da açıklamıştı.
 
Mahkeme heyeti, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy,  Yasin Topçu ve Nazmi Ardıç'ın aralarında bulunduğu 15 sanığın "Türkiye  Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış  müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.
 
Heyet sanıklar Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, İbrahim Şener  ve Mehmet Akif Üner'i ayrıca, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan ile eski bakanlar Mehmet Zafer Çağlayan ve Muammer Güler'e karşı  "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme" suçundan toplam 28 yıl 6 ay hapis cezasına  çarptırmıştı.
 
Sanıklar Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, İbrahim Şener ve  Mehmet Akif Üner'e, eski bakanlar Mehmet Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Egemen  Bağış'a yönelik "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan toplam 13 yıl  hapis cezası veren heyet, bu sanıkların her birini toplam 41 yıl altışar ay hapse  mahkum etmişti.
 
Mahkeme heyeti, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, eski bakanlar Zafer Çağlayan ve Muammer Güler'e karşı "özel hayatın  gizliliğini ihlal" suçundan sanıklar Arif İbiş'i 13 yıl, Mustafa Demirhan'ı 28  yıl 6 ay, İsmail Arpacı ve Mehmet Sait Sevinç'i 4 yıl altışar ay, Ömer Atalay ile  Sefa Erdal'ı da 28 yıl altışar hapis cezasına çarptırmıştı.
 
Sanıklar Nazmi Ardıç, Ahmet Kalender, Ahmet Üzümcü, Ayhan Arıkanoğlu,  Duran Denizci, Adem Atik'i eski bakan Erdoğan Bayraktar'a yönelik "haberleşmenin  gizliliğini ihlal etme" suçundan 10 yıl ikişer ay hapse mahkum eden heyet, sanık  Mutlu Acil'in "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 6 bin 509  lira adli para cezasına çarptırılmasını karara bağlamıştı.
 
24 sanık tüm suçlardan beraat etmişti
Mahkeme heyeti, sanıklar Ömer Atalay, Sefa Erdal, Turan Güler, Ulvi  Şahin, Erdi Katırcı, İsmail Tekin, Gürkan Tok, Savaş Akyol, Tahsin Toparlak,  Seyfullah Bucak, Osman Balcı, Muhammet Enes Koral, Murat Munzuroğlu, Mustafa  Yaşar Öner, Emre Okur, Salih Mümin Baykuş, Mutlu Acil, Mesut Gök, Orhan  Parlakyıldız, Osman Genç, Cengiz Cabbar ve Mehmet Toker'in "silahlı terör  örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda  hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.
 
Heyet, sanıklar Abdullah Altay, Ahmet Usta, Kamil Bilgiç, Murat Can,  Volkan Demirdelen, Yalçın Aksoy, Yusuf Ayyıldız, Hakan Ürkmez, Murat Cebecioğlu,  Fatih Yardım, Muhammet Murat Yaşar, Umut Eker, Kamil Murat Adanır, Zahide Sağlam,  Ümit Kınık, Eren Gökhan, Burcu Masat, Samet Ordukaya, Onur Baltacı, Mehmet Emin  Çağan, Aydın Güven, Erol Karaboyun, Hasan Serdar Koçyiğit ve Mehmet Yeşilkaya'nın  tüm suçlardan beraatini kararlaştırmıştı.
 
Firari 6 sanığın dosyası ayrılmıştı
Mahkeme heyeti, davanın sanıkları FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski  emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski  komiser Hüseyin Korkmaz, eski polisler Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve  Hayri Akın'ın dosyalarının ise firari olmaları nedeniyle ayrılmasına  hükmetmişti.
 

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17 Aralık KUMPAS DAVA
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