17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, şiddeti ve süresi? 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, Türkiye’nin en büyük depremi 17 Ağustos 1999 depremi mi?

17 Ağustos depremi 22. yıldönümü nedeniyle yoğun bir şekilde aranıyor. Depremin saati, şiddeti, süresi, merkez üssü, kaç kişinin öldüğü depremi anmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve Marmara Depremi'nin acı izleri üzerinden 22 yıl geçti. 17 Ağustos depremi saat kaçta oldu, şiddeti? 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, Türkiye’nin en büyük depremi 17 Ağustos 1999 depremi mi? İşte Depremin süresi, saniyesi, derinliği...

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 22 yıl geçti. İzmit Gölcük merkezli 7,4 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Büyük kayıplara neden olan felaketten 200 binin üzerinde ev ve işyeri etkilendi. Peki, 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü 17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu, ne kadar sürdü? 1999 depremi İstanbul’da kaç şiddetinde hissedildi? Türkiye’nin en büyük depremi 17 Ağustos 1999 depremi mi?

17 Ağustos depremi kaç şiddetinde oldu, ne kadar sürdü?

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma yol açtı.

17 Ağustos depremi kaç kişi öldü?

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

1999 depremi İstanbul’da kaç şiddetinde hissedildi?

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi 7.4 şiddetinde gerçekleşti.

Türkiye’nin en büyük depremi 17 Ağustos 1999 depremi mi?

27 Aralık 1939'daki 7,9 büyüklüğünde Büyük Erzincan Depremi'nde yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi yaralandı ve 116 bin civarında bina yıkıldı. Erzincan depremi, dünyada meydana gelen büyük depremlerden biri olarak sayılıyor. Bu deprem, Türkiye sınırları içerisinde yaşanmış en büyük sarsıntı oldu

İstanbul'da en fazla hasar Avcılar'daydı

Marmara Depremi'nde, İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirdi. Yalova, Düzce ve Gölcük'ten getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı.

İstanbul'da 1880 kişinin yaralandığı depremde, 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu, 18 bin 162 konut orta ve ağır şiddetteki hasar yüzünden oturulamaz hale geldi.

İlde 3 bin 171 okuldan 820'si hasar gördü. Bunlardan 118'inde orta, 13'ünde ağır hasar belirlendi. İstanbul'daki 10 bine yakın kamu binasının 1137'sinde az, 387'sinde orta, 37'sinde ise ağır hasar oluştu.

Depremden İstanbul'da en çok Avcılar zarar görürken, ilçede 270 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü ilçede, 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde de hafif hasar meydana geldi.

En fazla ekonomik kayıp oluşturan 6. deprem

Uluslararası Afet Veri Tabanı EM-DAT sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Ağustos depremi, dünyada 1900-2009 yıllarında meydana gelen depremler arasında 20 milyar dolarla en fazla ekonomik kayıp oluşturan 6. büyük deprem olarak belirlendi.

Bakanlıklar ile TOKİ ve diğer kurumların iş birliğinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla depremin yaraları büyük oranda sarıldı.

Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı kentlerde, TOKİ, belediye ve özel sektör tarafından deprem yönetmeliğine uygun binlerce yeni konut inşa edildi.

Başta okullar ve hastaneler gibi kamu binaları olmak üzere hafif hasarlı binalar depreme karşı güçlendirildi.

Bazı illerde depremzedeler, kalıcı konutların yapım sürecinde kurulan prefabrike evlerde hayatını sürdürdü.