17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin, 17 Ağustos 1999 depreminin 21inci yıldönümü nedeniyle Adapazarı Demokrasi Meydanında düzenlediği anma törenine Sakarya Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler için dua edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan videoda vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

’BENİM DE EVİM YIKILDI, BEN DE ENKAZDAN ÇIKTIM’

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, o dönemde kendisinin Erenler Belediye Başkanı olduğunu ve depremde evinin yıkıldığını belirterek, "21 yıl önce böyle bir gecede, asrın felaketi olarak değerlendirilen bu felaketi yaşamış olduk. Takriben bölgemizde 21 bin insanımızı kaybettik. Benim de evim yıkıldı, ben de enkazdan çıktım. Ailemi yolun kenarına bırakıp görevime koştum. Oradaki vatandaşlarımızın acılarını paylaşmaya, yaralarını sarmaya gayret gösterdim" dedi.

Depremin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen insanların o geceyi dün olmuş gibi hatırladığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise "Depremin 21inci yılında, hafızalarımızda deprem gecesi dün olmuş gibi aklımızda. O sahne hep gözümüzün önünde canlanıyor. Gerçekten o gece yaşadıklarımız çok derin acılar bıraktı birçok ailede ve bizlerde. Allah, bir daha böyle bir acıyı bizlere yaşatmasın" diye konuştu.

KOCAELİ'NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE ANMA TÖRENİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı.

Kavaklı Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

1999 Marmara depreminin, depremin ne olduğunu ve stratejik değişiklik yapılması gerektiğini öğrettiğini ifade eden Yavuz, "Biz daha önce krizi yönetiyorduk. Yani deprem meydana geldiğinde, biz nasıl enkaz kaldırırız, nasıl yaralıları tedavi ederiz. Biz 1999 depreminden sonra farklı bir alana eğildik ve risk yönetimini öğrendik. Depreme hazırlanmayı öğrendik. Biz artık 7 ve üzeri depremlere dayanıklı nasıl binalar yaparız, nasıl kontrol ederiz gibi bir çok alana girdik ve bu alanda yasal düzenlemeler getirdik. Türkiye’deki teşkilatlanma biçimini değiştirdik ve AFAD diye yeni bir teşkilat kurduk. AFAD hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda ciddi bir tecrübeye elde etti." şeklinde konuştu.

Yavuz, Marmara depreminde birçok yere malzemenin ulaştırılamadığını, çünkü bu organizasyonu yapabilecek bir hazırlığın olmadığını dile getirdi.

Kocaeli'nin, Türkiye’nin dünya ile yarışan, çağdaş ve modern yüzü olduğunu vurgulayan Yavuz, "Kocaeli, bilim ve teknoloji üssü bir şehirdir. Dolayısıyla buna bağlı olarak meydana gelebilecek bir depremin, Türkiye’nin rekabet gücünü, sanayisini ve teknolojisini olumsuz etkileyebileceğini hatırdan çıkarmamamız gerekir. Dolayısıyla tüm hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız." ifadesini kullandı.

"BU ŞEHİRDE RİSKLİ HİÇBİR YAPIYI BIRAKMAYACAĞIZ"

Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, birçok kurum ve kuruluşun çok sayıda güzel hizmeti ve çalışmayı yaptığını memnuniyetle gördüklerini kaydeden Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Kocaeli'de, bazı binalarla ilgili sıkıntılar var. Bunlardan bazıları güçlendirilmiş ama güçlendirdiğine dair bir mühendislik belgesi ibraz edemiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızla inşallah bu konunun hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu şehirde riskli hiçbir yapıyı inşallah bırakmayacağız. Bu konuda kararlıyız, çünkü hiçbir vatandaşımızı ölüme terk edemeyiz."

"DEPREMİ YIL DÖNÜMÜNDE DEĞİL HER GÜN ANMALIYIZ"

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde evlerinin yıkılması sonucu iki kızını kaybeden, eşiyle enkaz altından yaralı olarak çıkarılan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de depremleri ve bu felaketleri sadece yıl dönümlerinde değil her gün anmak gerektiğini belirtti.

Ülke olarak deprem bölgesinde yaşadığımızı anlatan Şeker, "Neredeyse topraklarımızın yüzde 40 civarı birinci derecede deprem, yaklaşık yüzde 70 civarında deprem bölgesi. Kuzey Anadolu Fay Hattı olduğu gibi yerleşim alanları. Kocaeli de bu fay hattı üzerinde. Sanayi ve nüfus yoğunluğunun ağırlıklı olduğu bu bölgede deprem olma ihtimali de çok yüksek. Davetsiz misafir gibi ne zaman geleceği belli değil ama mutlaka gelecek. Onun için sürekli tedbir almamız lazım." diye konuştu.

TBMM Başkan Vekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ise depremin nasıl kurtarmamız ve nasıl yardım yapmamız gerektiğini öğrettiğini söyledi.

Türkiye olarak artık depremlere hızlı müdahale edebildiklerini belirten Akar, şöyle konuştu:

"Depremin insan öldürmediğini ve ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu biliyoruz. 81 kentimizin 55'i deprem kuşağında. Yani, Türkiye'nin yüz ölçümünün üçte ikisi deprem kuşağında. Asıl soru, depremden sonra ne yapacağımız, nasıl kurtaracağımız değil, depremden önce ne yapmalıyız? Bu sorunun cevabını bilirsek, yapılması gerekenleri yaparsak, yıkılan binalardan canlarımızı nasıl kurtaracağız diye dert etmeyiz. Çünkü Japonya örneği var karşımızda."

"41 SİSMİK İSTASYON KURDUK"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 21 yıl önce asrın felaketi diye adlandırılan bir felaketi anmak ama daha çok hatırlamak, gelecek nesillere anlatmak ve o günleri bir daha düşünerek, gelecekte tekrar başımıza gelmesin diye düşünmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Marmara depreminde 17 binin üzerinde can kaybı olduğunu, 24 bin kişinin de yaralandığını anımsatan Büyükakın, Kocaeli'de yaklaşık 300 bin binanın olduğunu ve depremde 37 bin binanın yıkıldığını belirterek, "Her gün bu sayılara bakacağız, bilimsel olarak gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar sismik hareketleri inceleyen 41 istasyon kurduk. TÜBİTAK ile birlikte gerekli deprem etüt çalışmaları yapıldı. Bu doğrultuda yapılan çalışmaların üzerine, kentsel dönüşüm master planı hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile yapılan görüşmeler doğrultusunda da kentsel dönüşüm, kentsel gelişim ya da kentsel yenilenme gerektiren 3 farklı alanda projelendirme çalışmalarımız var." ifadesini kullandı.

Programda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de depreme ilişkin konuşma yaptı. Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Salim Tekoğul, yapılan çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) kursiyerleri yemin ederken, misafir ülke temsilcilerine plaket verildi.

Daha sonra Marmara depreminde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Programın sonunda protokol üyeleri, aralarında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği depreme ait görsellerin yer aldığı fotoğraf sergisini gezdi.

Etkinliğe AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, diğer protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.