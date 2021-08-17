17 Ağustos depremi mesajları! 17 Ağustos 1999 depremi ile ilgili sözler, paylaşılacak fotoğraflar ve mesajlar…

17 Ağustos 1999 depremi Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da büyük yıkım yaratan Türkiye’nin gördüğü en büyük depremlerden biri. Deprem nedeniyle 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. 43 bin 953 kişi yaralandı. Meclis raporuna göre Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi. Depremi anmak için 17 Ağustos 1999 depremiyle ilgili paylaşılacak fotoğraf, sözler ve mesajlar araştırılıyor. İşte 17 ağustos 1999 mesajları ve 17 Ağustos 1999 depremi ile ilgili sözler…
17 Ağustos 1999 depremi mesajları
Bakmayın siz en uzun gecenin 21 Aralık olduğuna. Bu ülke en uzun gecesini 17 Ağustos 1999’da yaşadı. Allah bir daha yaşatmasın.
17 Ağustos Depremi’nin 22. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.
17 Ağustos 1999 saatler 03:02 45 ölenlere Allah rahmet eylesin!
17 Ağustos 1999 depreminde ölen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz...
22 koca yıl geçmiş üstünden… Yoldan kamyon geçse gözlerim hala avizeye bakıyor…Unutmadım. Allah 17 Ağustos depreminde ölenleri Cennetine alır inşallah. Amin.
03:02! Sesimi duyan var mı?
17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.
Bu gece saat 03:02’de yıldızlara bak Türkiye. Tanıdığın yüzler göreceksin. Kısacık ömrün kocaman travması. Acıyla… Gözyaşıyla…