17 Ağustos depremi mesajları! 17 Ağustos 1999 depremi ile ilgili sözler, paylaşılacak fotoğraflar ve mesajlar…

17 Ağustos depremi üzerinden 22 yıl geçti. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma yol açtı. TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi· Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Vatandaşlar deprem ile ilgili farkındalık yaratmak, 17 Ağustos 1999 depreminde ölen vatandaşlarımızı anmak için 17 Ağustos depremi mesajları aratıyor. Gölcük Depremi olarak da bilinen Marmara Depremi ile ilgili mesajlar, fotoğraflar ve sözler…

17 Ağustos 1999 depremi Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da büyük yıkım yaratan Türkiye’nin gördüğü en büyük depremlerden biri. Deprem nedeniyle 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. 43 bin 953 kişi yaralandı. Meclis raporuna göre Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi. Depremi anmak için 17 Ağustos 1999 depremiyle ilgili paylaşılacak fotoğraf, sözler ve mesajlar araştırılıyor. İşte 17 ağustos 1999 mesajları ve 17 Ağustos 1999 depremi ile ilgili sözler…

17 Ağustos 1999 depremi mesajları

Bakmayın siz en uzun gecenin 21 Aralık olduğuna. Bu ülke en uzun gecesini 17 Ağustos 1999’da yaşadı. Allah bir daha yaşatmasın.

17 Ağustos Depremi’nin 22. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

17 Ağustos 1999 saatler 03:02 45 ölenlere Allah rahmet eylesin!

17 Ağustos 1999 depreminde ölen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz...

Unutmadık! Tarih: Unutmadık! Tarih:

17 Ağustos 1999, Saat: 03.02 … Gölcük Depremi’nde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz…Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.

22 koca yıl geçmiş üstünden… Yoldan kamyon geçse gözlerim hala avizeye bakıyor…Unutmadım. Allah 17 Ağustos depreminde ölenleri Cennetine alır inşallah. Amin.

03:02! Sesimi duyan var mı?

17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Geride yalnızca kocaman bir yıkım ve acı bırakan 17 Ağustos 1999 depremini hiç unutmayacağım. O gecede hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Geride yalnızca kocaman bir yıkım ve acı bırakan 17 Ağustos 1999 depremini hiç unutmayacağım. O gecede hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.

Bu gece saat 03:02’de yıldızlara bak Türkiye. Tanıdığın yüzler göreceksin. Kısacık ömrün kocaman travması. Acıyla… Gözyaşıyla…