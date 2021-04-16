17 18 Nisan sokağa çıkma yasağı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor, hangi illerde?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta? Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazanın iki haftasını kapsayan kısmi kapanmaya geçildiğini duyurmasının ardından ilk hafta sonu geliyor. Yeni kararla hafta sonu hafta içi ve sonu yasak saatleri de güncellendi. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 17 18 Nisan sokağa çıkma yasağı…

17 18 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son karar Kabine Toplantısı ile sonrası yeniden güncellendi. Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. " ifadesini kullandı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma yasağı saatleri Kabine Toplantısı sonrası kısmi kapanma kararı sonrasında netleşti. "Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştıracağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içinde uygulanan kısıtlamanın saat 19.00'da başlayacağını aktardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre kısıtlamanın hafta sonları cuma günleri saat 19.00’da başlıyor, yasak cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde uygulanacak.

Kısıtlama cuma günleri saat 19.00'da başlayacak. 16 Nisan Cuma akşamı tüm illerde sokağa çıkma yasağı 19.00'da, pazartesi sabah 05.00’te başlayacak.