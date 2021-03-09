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16 yaşındaki gencin yaşadığı dehşete düşürdü! 200 lira için 5 saat işkence...
Afyonkarahisar'da Şükrü Can K. (16), bir süre yanlarında çalışıp ayrıldığı A.A. ve A.S.'den 200 lira alacağını isteyince 5 saat boyunca dövüldü. Parasının ödeneceği bahanesiyle A.A. ve A.S.'nin kendisini çağırdığını, önce pazarda akşama kadar çalıştırıp, ardından geceden sabaha kadar dinlene dinlene dövdüklerini söyleyen Şükrü Can K., elini yüzünü yıkama bahanesiyle ellerinden kurtulduğu saldırganlardan şikayetçi olduğunu anlattı. (DHA)