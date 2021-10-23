16 yaşındaki genç kızın kabusu oldu! '12 yaşından beri seviyorum'

İstanbul’da yaşayan 16 yaşındaki Damla Ç. yıllardır kendisini takip edip tehdit eden 37 yaşındaki Murat A. tarafından kaçırıldı. Bir sonraki gün kurtulan Damla Ç. polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 37 yaşındaki Murat A. ise, “Kendisi yanımda kalmak istedi. Çok ısrar edince dayanamadım” diye kendini savundu.

İstanbul Beyoğlu ’nda yaşayan 37 yaşındaki Murat A. aynı mahallede oturduğu 16 yaşındaki Damla Ç.’yi kaçırdı. Damla Ç.’yi bir gece alıkoyan Murat sonrasında ise genç kızı evine bıraktı. Olayın ardından babası Erkan Ç. ile karakola giden genç kız Murat A.’dan şikayetçi oldu.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Çocuk Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Damla Ç. Murat A.’yı 2 senedir tanıdığını söyleyerek, “Sürekli benimle konuşmak istiyordu. Benimle cinsel birliktelik yaşamak istediğini söylüyordu. Ben reddedince de, ‘seni de aileni de öldürürüm. İçer içer kapınıza dayanır kafanıza sıkarım’ diyordu” dedi.

“AİLEME VE BANA ZARAR VERMEMESİ İÇİN KABUL ETTİM”

Olay günü Murat A.’nın yeniden kendisiyle konuşmak istediğini söyleyen Damla Ç., “Beni mahalleden uzaklaştırdı. Eve dönmek istediğimde beni tehdit etti. Ben de aileme ve bana zarar vermemesi için kabul etmek zorunda kaldım” dedi. Murat A.’nın kendisini bir otele götürdüğünü söyleyen Damla Ç., “Bana bir şey yapmadı. Sabah beni orada bırakıp çıktı. Sonra da hazırlan seni götüreceğim diyerek eve götürdü” dedi.

“SENİNLE KALMAK İSTİYORUM DEDİ”

İfadenin ardından gözaltına alınan Murat A. ise verdiği ifadede Damla Ç. ile ilişleri olduğunu söyleyerek, “Olay günü yanıma gelerek bana sarıldı. Seni çok özledim biraz gezelim dedi. Çok ısrar edince dayanamadım. Gezmeye başladık. Saat ilerleyince eve geç kalma dedi. Bana, ‘seni asla bırakmam seninle kalmak istiyorum’ dedi. Çok ısrar edince ben de kabul ettim” dedi. Sabah olduğunda Damla Ç.’yi yine eve bırakmak istediğini ancak yine gitmek istemediğini söyleyen Murat A., “Benim ısrarımla kabul etti ve evine bıraktım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

“12 YAŞINDAN BERİ KIZINI SEVİYORUM”

Karakolda ifade veren Erkan Ç. Murat A.’nın 1 sene önce alkollü bir şekilde karşısına çıktığını söyleyerek, “Kızını 12 yaşından beri seviyorum dedi. Ben artık düzgün bir insan oldum. Torbacılığı, hırsızlığı bıraktım. Reşit olunca kızınla evlenebilir miyim? Dedi. Ben de ciddiye almayıp kendisini kovdum. Sonra hapse girdi. Ancak 3 gün önce hapisten çıkıp yine mahalleye geldi” dedi.

Alınan ifadelerin ardından Murat A. hakkında, “çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.