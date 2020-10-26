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16 yaşındaki çocuğun korkunç anı! Yerde buldu parmakları parçalandı!

İHA |  26 Ekim 2020 Pazartesi - 18:21 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 18:21

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iddiaya göre 16 yaşındaki bir çocuğun yerde bulduğu cismin patlaması sonucu parmakları parçalandı.


Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan ağabeyi ile gezmeye gelen 16 yaşındaki Birol T., inşaatın yanında bulunan apartmanın arka kısmında sigara içtiği sırada yerde bulduğu bir cisim patladı. Şiddetli bir patlama ile çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda eli kanlar içinde yardım isteyen genç, olay yerine çağrılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 3 parmağının parçalandığı belirlenen genç hastanede tedavi altına alındı.
 
Polis patlayan parçanın ne olduğunu belirlemeye çalışıyor
 
Çevredeki vatandaşlar patlamanın şiddetli olduğunu ve panik yaşadıklarını ifade ettiler. Olay yerine gelen Safranbolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve TEM ekipleri patlamanın yaşandığı yerde incelemelerde bulunurken, patlayan cismin ne olduğu konusunda geniş çaplı araştırma başlatıldı. 
 

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Karabük parmakları koptu elinde patladı
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