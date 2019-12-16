16 yaş farkına aldırmadı! Evlendi...

36 yaşındaki ünlü oyuncu Naz Elmas, bir süredir birlikte olduğu 52 yaşındaki iş insanı Erol Özmandıracı ile nikah masasına oturdu. Çiftin yalıda gerçekleşen düğününe ünlü isimler de katıldı.

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz isimli dizide rol alan 36 yaşındaki güzel oyuncu Naz Elmas , bir süredir birlikte olduğu 52 yaşındaki iş insanı Erol Özmandıracı ile dün akşam Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

"BİR ARAYA GELMEMİZİN SEBEBİ CİMBOMLULUĞUMUZ"

Düğün sonrası Uçankuş'a röportaj veren Naz Elmas, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Bizim bir araya gelme sebebimiz Cimbomluluğumuz. Erol'u ilk gördüğümde evleneceğim insan olduğunu anlamıştım" dedi. Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinden biri olan Özmandıracı ise "Onu ilk gördüğümde evleneceğimiz anlamıştım. Naz'ın ailede sıkı Galatasaray taraftarı" şeklinde konuştu.