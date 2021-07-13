16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz Cuma tatil mi? Bayram Tatili 16 Temmuz'da mı başlıyor?

Kurban Bayramı öncesinde hükümet bayram tatili ile ilgili kararını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kurban Bayramı gündemiyle toplanan Kabine'den 9 günlük bayram tatili kararı çıktı. Bayramı tatil yaparak değerlendirmek isteyenler de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve cuma gününe denk gelen 16 Temmuz'un tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 16 Temmuz tatil mi? Bayram Tatili 16 Temmuz'da mı başlıyor? 16 Temmuz Cuma tatil mi? İşte 16 Temmuz ile ilgili merak edilenler...

Milyonların beklediği Kurban Bayramı tatilinin süresi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden 9 günlük bayram tatili kararı çıktı. Kurban Bayramı öncesine denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve cuma gününe denk gelen 16 Temmuz'un tatil olup olmadığı bayram tatilini birleştirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, 16 Temmuz tatil mi? Bayram Tatili 16 Temmuz'da mı başlıyor? 16 Temmuz Cuma tatil mi? İşte 16 Temmuz ile ilgili merak edilenler...

Kurban Bayramı gündemiyle toplanan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 9 günlük bayram tatili ilan edildiğini duyurdu. Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve cuma gününe denk gelen 16 Temmuz ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatillere açıklık getirdi.

16 TEMMUZ, 15 TEMMUZ İLE BİRLEŞTİ Mİ?

16 Temmuz 2021 cuma gününün 15 Temmuz resmi tatil ile birleşip birleşmediği yapılan Kabine'de belli oldu. 16 Temmuz Cuma akşamdan - 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar tatil oldu. 16 Temmuz 2021 Cuma günü resmi tatil olmayacak ve mesai yapılacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021’de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil ilan edildi. Kurban Bayramında toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu. Hafta sonu tatilleri ile beraber Kurban Bayramı 9 gün tatil yapılacak.