On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. 16 Temmuz 2021 On Numara çekilişinde büyük ikramiye 434 bin 320 TL. İşte 16 Temmuz On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 16 Temmuz 2021 On Numara çekilişinde büyük ikramiye 434 bin 320 TL. 16 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları belli oldu.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma gerçekleşen On Numara'da çekiliş akşamı. wwww.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanan On Numara çekilişi bu akşam 20.00'de gerçekleştirildi.

16 Temmuz On Numara çekilişinde kazandıran numaralar; 3 -4 -5- 7- 8 -9 -12-13- 15- 18- 21- 26- 27- 28- 40-52- 64 -71- 72- 74- 77 ve 78 oldu.